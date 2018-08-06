Нападающий «Челси» рассказал о тяжелом психологическом состоянии

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Нападающий «Челси» Альваро Мората поделился, что весь прошлый сезон находился в тяжелом психологическом состоянии и был близок к депрессии, передает «Советский спорт».

«Мне было тяжело психологически, и я не хотел говорить это никому. Я не хотел слушать никого, просто хотел находиться дома. Это, вероятно, не было депрессией, но что-то близкое к этому. В «Челси» на меня возлагали много ожиданий и было большое давление.

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Легче было бы покинуть «Челси» в этом году. Я мог бы вернуться в Италию. Моя жена находится в Италии. Я мог бы также вернуться и в Испанию. У меня было много предложений финансово очень интересных. Но я хочу бороться. Я решил остаться в «Челси», — цитирует форварда Mirror.

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