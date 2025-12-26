В МИД России рассказали о развитии отношений с Китаем по итогам года

Связи России и Китайской Народной Республики (КНР) продемонстрировали стрессоустойчивость в условиях внешнего давления, оба государства полностью перешли на национальные валюты. Об этом говорится в пресс-релизе МИД РФ, посвященном внешнеполитическим итогам года.

Там отметили, что стратегические отношения между Россией и Китаем получили сильный импульс благодаря эффективной дипломатии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в том числе в ходе обмена визитами.

«В условиях внешнего давления практическая кооперация между Москвой и Пекином продемонстрировала стрессоустойчивость, взаимные расчеты полностью переведены на национальные валюты», — говорится в публикации.

В ведомстве также подчеркнули, что на развитие гуманитарных связей повлиял успех «перекрестных» Годов культуры, которые проводились в период с 2024 по 2025 год. Кроме того, в пресс-службе отметили, что веденный сторонами безвизовый режим позволил укрепить дружбу и взаимопонимание между народами двух стран,

Ранее в Минобороны Китая сообщили об усилении стратегического диалога с Россией, США и ЕС.