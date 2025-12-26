Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеРазводы Дибровых и ТовстиковУбийство генерала Сарварова

В МИД России рассказали о развитии отношений с Китаем по итогам года

МИД России: связи РФ с Китаем показали стрессоустойчивость при внешнем давлении
AP

Связи России и Китайской Народной Республики (КНР) продемонстрировали стрессоустойчивость в условиях внешнего давления, оба государства полностью перешли на национальные валюты. Об этом говорится в пресс-релизе МИД РФ, посвященном внешнеполитическим итогам года.

Там отметили, что стратегические отношения между Россией и Китаем получили сильный импульс благодаря эффективной дипломатии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в том числе в ходе обмена визитами.

«В условиях внешнего давления практическая кооперация между Москвой и Пекином продемонстрировала стрессоустойчивость, взаимные расчеты полностью переведены на национальные валюты», — говорится в публикации.

В ведомстве также подчеркнули, что на развитие гуманитарных связей повлиял успех «перекрестных» Годов культуры, которые проводились в период с 2024 по 2025 год. Кроме того, в пресс-службе отметили, что веденный сторонами безвизовый режим позволил укрепить дружбу и взаимопонимание между народами двух стран,

Ранее в Минобороны Китая сообщили об усилении стратегического диалога с Россией, США и ЕС.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27508957_rnd_9",
    "video_id": "record::fc475dd7-af6f-42b7-aced-89c5c7b98a00"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+