Из мошеннического колл-центра в Мьянме освободили гражданку РФ

Россиянку освободили из колл-центра мошенников в Мьянме, ее отправят на родину
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россиянку освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме. Об этом сообщает посольство РФ в Таиланде в официальном Telegram-канале.

«Посольство Российской Федерации в королевстве Таиланд информирует об очередном факте успешного освобождения гражданки России, ранее незаконно удерживаемой на территории Мьянмы. 26 декабря 2025 года... была организована выдача освобожденной гражданки Российской Федерации с дальнейшим сопровождением в город Бангкок с целью вылета на родину», — говорится в посте.

В октябре этого года другую россиянку, которую незаконно вывезли из Таиланда в Мьянму, вернули в Бангкок и передали российским дипломатам. Как рассказал ранее посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, девушке обещали работу моделью, которая на деле оказалась рабством в мошенническом кол-центре. После прибытия в королевство россиянку вывезли в Мьянму, где она должна была «разводить» людей на деньги. Как люди попадают в такие кол-центры и как работают там — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Мьянме войска освободили кол-центр с тысячами мошенников-рабов.

