Минобороны заявило, что ВС РФ за неделю выбили ВСУ из восьми населенных пунктов

Подразделения Вооруженных сил РФ в период с 20 по 26 декабря взяли под контроль восемь населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

В ведомстве рассказали, что бойцы группировки российских войск «Север» за неделю выбили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из трех населенных пунктов. Среди них — Высокое в Сумской области, Прилипка и Вильча в Харьковской области.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское в Донецкой народной республике», — говорится в заявлении.

Кроме того, украинские формирования покинули Светлое в Донецкой народной республике (ДНР). В боях за данный населенный пункт участвовали военнослужащие группировки «Центр».

Группировка «Восток» взяла под контроль Андреевку в Днепропетровской области, а также Косовцево и Заречное в Запорожской области. При этом Косовцево было освобождено в течение последних суток.

25 декабря военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ благодаря завершению боев за Свято-Покровское в ДНР открыли себе путь на Славянск.

Ранее россиянам рассказали о важности освобождения Прилипки в Харьковской области.