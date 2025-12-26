На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска за неделю вынудили ВСУ покинуть восемь населенных пунктов

Минобороны заявило, что ВС РФ за неделю выбили ВСУ из восьми населенных пунктов
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил РФ в период с 20 по 26 декабря взяли под контроль восемь населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

В ведомстве рассказали, что бойцы группировки российских войск «Север» за неделю выбили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из трех населенных пунктов. Среди них — Высокое в Сумской области, Прилипка и Вильча в Харьковской области.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское в Донецкой народной республике», — говорится в заявлении.

Кроме того, украинские формирования покинули Светлое в Донецкой народной республике (ДНР). В боях за данный населенный пункт участвовали военнослужащие группировки «Центр».

Группировка «Восток» взяла под контроль Андреевку в Днепропетровской области, а также Косовцево и Заречное в Запорожской области. При этом Косовцево было освобождено в течение последних суток.

25 декабря военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ благодаря завершению боев за Свято-Покровское в ДНР открыли себе путь на Славянск.

Ранее россиянам рассказали о важности освобождения Прилипки в Харьковской области.

