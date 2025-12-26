Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеРазводы Дибровых и ТовстиковУбийство генерала Сарварова

В Санкт-Петербурге начали производство отечественных грузовиков БАЗ

В Петербурге запустили производство грузовиков БАЗ
Endless luck/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге стартовало производство грузовиков БАЗ. Об этом пишет ТАСС.

«В следующем году планируется выпустить не менее 600 машин», — сказал заместитель генерального директора концерна — генеральный директор «Обуховского завода» Михаил Подвязников.

Машины тестировали в Поволжье, на Урале и в Ленинградской области. Производственная мощность предприятия составит до двух тысяч грузовиков в год, уточняет агентство.

22 декабря сообщалось, что китайский автопроизводитель Dongfeng отзывает в России 12,9 тыс. грузовиков DFH4180 (GX). Внеплановые проверки автопроизводителей ранее выявили ряд нарушений, после чего ведомство применило защитительную оговорку технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Это привело к приостановке действия документов об оценке соответствия на ряд грузовых моделей.

В рамках отзывной кампании подлежат проверке 9308 реализованных автомобилей DONGFENG DFH4180 (GX), проданных с 15 января 2023 года по 11 июля 2025 года, а также 3606 ещё нереализованных машин этой же модели.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзовет более 30 тыс. Lada Granta.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509071_rnd_5",
    "video_id": "record::2f628d61-624a-42ff-96cb-589822914888"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+