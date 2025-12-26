В Санкт-Петербурге начали производство отечественных грузовиков БАЗ

В Санкт-Петербурге стартовало производство грузовиков БАЗ. Об этом пишет ТАСС.

«В следующем году планируется выпустить не менее 600 машин», — сказал заместитель генерального директора концерна — генеральный директор «Обуховского завода» Михаил Подвязников.

Машины тестировали в Поволжье, на Урале и в Ленинградской области. Производственная мощность предприятия составит до двух тысяч грузовиков в год, уточняет агентство.

22 декабря сообщалось, что китайский автопроизводитель Dongfeng отзывает в России 12,9 тыс. грузовиков DFH4180 (GX). Внеплановые проверки автопроизводителей ранее выявили ряд нарушений, после чего ведомство применило защитительную оговорку технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Это привело к приостановке действия документов об оценке соответствия на ряд грузовых моделей.

В рамках отзывной кампании подлежат проверке 9308 реализованных автомобилей DONGFENG DFH4180 (GX), проданных с 15 января 2023 года по 11 июля 2025 года, а также 3606 ещё нереализованных машин этой же модели.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзовет более 30 тыс. Lada Granta.