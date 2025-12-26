Размер шрифта
Власти Петербурга планируют снова увеличить тарифы на транспорт

«Фонтанка»: стоимость за проезд в метро Петербурга могут поднять до 95 рублей
Игорь Руссак/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге с 1 января 2026 года планируется повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает «Фонтанка».

Комитет по тарифам города подал соответствующую заявку, которая сейчас рассматривается.

По данным издания, рост цен составит около 10% по большинству категорий билетов. Если изменения утвердят, стоимость жетона в метро составит 95 рублей вместо 86, разового билета на наземный транспорт — 88 рублей вместо 80, поездки по «Подорожнику» и Единой карте петербуржца — 66 рублей вместо 60. Пересадочный тариф в течение часа вырастет с 60-13-бесплатно до 66-14-бесплатно, а единый билет на 90 минут для всех видов транспорта поднимется до 106 рублей.

Также возрастут цены на месячные и суточные билеты на все виды транспорта: месячный единый билет подорожает до 4 938 рублей, месячный комбинированный — до 3 329 рублей, а месячный билет на метро — до 3 638 рублей. Суточные билеты увеличатся на 10%, до 364 рублей за один день, 701 рубль за три дня и 1 240 рублей за пять суток.

Льготные тарифы для студентов и школьников останутся без изменений. Так, месячный комбинированный билет для студентов сохранится по цене 802 рубля, а единый именной билет — 1 599 рублей. Месячный билет для учащихся также не изменится.

В «Фонтанке» уточнили, что пока шкала тарифов не утверждена, но вероятность повышения оценивается как высокая. В 2025 году цены на проезд уже дважды повышались после года заморозки, с индексом 15%.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о подготовке к старту строительства метро в Кудрово.

