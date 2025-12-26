Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Косовцево в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».

В материале уточняется, что в сражениях за данное село участвовали бойцы группировки российских войск «Восток».

«Гвардейцы 37-й бригады 36-й армии группировки «Восток», продвинувшись на четыре километра в глубину и шесть километров по фронту на западном берегу реки Гайчур, взяли под контроль <...> Косовцево и территорию площадью более 23 квадратных километров», — говорится в тексте.

По словам авторов публикации, военнослужащие ВС РФ в ходе активных боевых действий создали условия для блокирования крупного логистического узла Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также они ликвидировали два взвода живой силы из состава 110-й отдельной механизированной бригады и 33-го отдельного штурмового полка украинских войск. Формирования ВСУ лишились пяти гексакоптеров типа «Баба-Яга» и двух боевых бронированных машин.

До этого украинский блогер и общественный деятель Сергей Стерненко заявил, что российские бойцы заняли штаб батальона 106-й бригады ВСУ в Гуляйполе в Запорожской области. Как он отметил, подобное событие является «громким симптомом системного кризиса» в украинских войсках.

Ранее россиянам рассказали, почему ВС РФ важно взять под контроль Гуляйполе.