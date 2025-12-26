Мантуров заявил, что все зарубежные автозаводы в России запустят до лета

Мантуров: заводы Toyota и Volkswagen будут перезапущены до лета 2026 года

Все оставленные иностранными компаниями автозаводы начнут работать до лета 2026 года. 80% площадок уже запустили свои линейки, заявил в интервью «Россия 24» первый вице-премьер Денис Мантуров.

Среди ключевых площадок, запуск которых ожидается в следующем году, — бывшие заводы Toyota в петербургских Шушарах и Volkswagen в Нижнем Новгороде.

По словам Манутрова, у всех предприятий есть свои бенефициары, «российские, с зарубежными дружественными компаньонами, из Юго-Восточной Азии». В связи с этим, Мантуров отметил, что власти рассчитывают на увеличение объема российского автомобильного рынка до 2,5 млн к 2030 году.

В начале декабря стало известно, что российские автозаводы наладили выпуск машин китайских марок Jetour, Changan и Soueast. Согласно информации Минпромторга, калининградский завод «Автотор» занимается выпуском трех моделей марки Jetour — компактного кроссовера Dashing, а также среднеразмерного X70 Plus и полноприводного T2. Кроме того, на предприятии собирают кроссовер Soueast S09 (самая крупная из трех моделей марки) и среднеразмерный паркетник Changan Uni-S.

Ранее на бывшем заводе Mitsubishi в Калуге выпустили юбилейный Haval M6.