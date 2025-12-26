Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеРазводы Дибровых и ТовстиковУбийство генерала Сарварова

Тренер сборной России признал игрока «Краснодара» лучшим вратарем

Кафанов считает игрока «Краснодара» Агкацева лучшим вратарем России 2025 года
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев является лучшим по итогам 2025 года. Его слова передает «Матч ТВ».

«С каким‑то небольшим преимуществом я отдаю голос за Агкацева», — сказал Кафанов.

В текущем сезоне 23‑летний Агкацев провел 20 матчей в составе южан, в девяти из них оставив ворота в неприкосновенности.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Бубнов заявил, что российские голкиперы сильнее экс-вратаря СССР Дасаева.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509011_rnd_5",
    "video_id": "record::1c6dcb28-0085-493e-a349-a1cba7293015"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+