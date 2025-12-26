Тренер сборной России признал игрока «Краснодара» лучшим вратарем

Главный тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев является лучшим по итогам 2025 года. Его слова передает «Матч ТВ».

«С каким‑то небольшим преимуществом я отдаю голос за Агкацева», — сказал Кафанов.

В текущем сезоне 23‑летний Агкацев провел 20 матчей в составе южан, в девяти из них оставив ворота в неприкосновенности.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

