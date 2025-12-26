Размер шрифта
Трое палестинцев арестованы по подозрению в поджоге рождественской елки в Израиле

Fox News: три палестинца сожгли рождественскую елку и были арестованы
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Полиция задержала троих жителей Дженина по подозрению в поджоге рождественской елки и повреждении рождественской инсталляции у католической церкви, пишет Fox News.

По данным полиции, личности подозреваемых установили после изучения записей камер наблюдения. Во время задержания у них изъяли инструменты, предположительно использовавшиеся при нападении. В ведомстве осудили произошедшее как попытку разжечь религиозную напряженность в регионе.
На опубликованных церковью фотографиях видно полностью обгоревший каркас синтетической ели и разбросанные по двору украшения.

Сожженную елку оперативно убрали, а на следующий день перед рождественской мессой установили новую. После инцидента церковь провела церемонию с участием местных мусульманских и христианских представителей. Настоятель Амер Джубран назвал поджог единичным случаем и подчеркнул, что жители Дженина сохраняют единство.

«Попытки навредить религиозным символам никогда не подавят дух города и веру его жителей», — говорится в заявлении церкви.

Ранее двое мужчин арестованы за то, что срубили памятную рождественскую елку.

