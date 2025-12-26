Жених Анны Семенович ликвидирует последний бизнес в России

Возлюбленный Анны Семенович Денис Шреер ликвидирует последний бизнес в России, в котором числился учредителем. «Газета.Ru» выяснила, что процесс исключения из ЕГРЮЛ начался 8 декабря 2025 года.

Согласно выписке из реестра юридических лиц, Денис Шреер стал учредителем ООО «АФФЛАТУС» 23 октября 2025 года. Компания занималась оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. Однако уже в декабре было принято решение о ликвидации. По данным из открытых источников, в России Шреер не владеет больше никаким бизнесом.

До встречи с Анной Семенович Денис Шреер был учредителем в пяти компаниях. Он занимался покупкой и продажей недвижимости, а также управлением и эксплуатацией нежилого фонда. Три фирмы закрылись, а из оставшихся двух предприниматель вышел в 2024 году. К слову, экс-солистка «Блестящих» делилась, что ее жених зарабатывает гораздо больше нее. Она признавалась, что он часто балует ее подарками и возит на дорогие курорты.

Кроме того, Денис Шреер обеспечивает жену и сына, которые проживают в Германии. Супруга предпринимателя рассказывала, что он выделяет на содержание ребенка 2 тысячи евро в месяц.

Ранее Анна Семенович не исключила, что Денис Шреер сделает ей предложение в Новый год.