У Рижского рынка в Москве вспыхнул цветочный склад. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Очаг возгорания рядом с Рижским рынком находится в павильонах, где торгуют цветами. На кадрах — густой черный дым, который исходит от горящих палаток», — говорится в сообщении.

Информации о причинах пожара и пострадавших пока нет.

В местном МЧС сообщили, что пожарные прибыли к месту возгорания. Горят деревянные конструкции на первом этаже складского здания, уточнили в ведомстве.

Недавно в пресс-службе столичного управления МЧС сообщили, что в Москве произошел пожар в торгово-административном здании, пришлось эвакуировать людей. Сообщается, что огнеборцам удалось спасти 15 человек. По данным спасателей, инцидент произошел в здании на улице Пришвина. Загорание мебели произошло на минус первом этаже павильона. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Ранее во Владивостоке вспыхнул пожар в административном здании в центре города.