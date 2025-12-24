В Кузбассе в магазине стройматериалов разгорелся мощный пожар

В Новокузнецке произошел пожар в здании магазина-склада стройматериалов, возгоранию присвоен повышенный класс опасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новокузнецк».

По его данным, возгорание произошло по адресу: улица Вокзальная, дом 12к11. Отмечается, что специалисты присвоили пожару повышенный класс.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные, причина возгорания устанавливается.

Несколькими часами ранее деревянное двухэтажное кафе загорелось в Елизовском муниципальном округе Камчатского края. В региональном управлении МЧС России сообщили, что здание расположено на Садовом кольце. Информация о произошедшем пожаре поступила в экстренные службы 24 декабря в 18:52 по местному времени (9:52 мск).

23 декабря в Москве произошел пожар в торгово-административном здании, огнеборцам удалось спасти 15 человек. По данным МЧС, инцидент произошел в здании на улице Пришвина. Загорание мебели произошло на минус первом этаже павильона. Специалисты оперативно ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров.

Ранее на пляже в Сочи сгорели кафе и складские помещения.