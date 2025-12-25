На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд рассмотрит дело главы Кембриджской международной школы в Петербурге

Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд рассмотрит дело директора кампуса Кембриджской международной школы в Петербурге Рима Хазибекова о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Выборгского районного суда.

«Привлекаемое лицо - Рим Хазибеков, часть 3 статьи 6.21 (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) КоАП РФ», — говорится в карточке дела.

Его рассмотрение состоится 22 января.

До этого депутат Госдумы Михаил Романов заявил, что многие родители пожаловались на директора Кембриджской международной школы в Санкт-Петербурге Рим Хазибеков. Они утверждают, что мужчина публично пропагандирует среди учеников прозападную идеологию об определении гендера ребенка.

Депутат заявил, что сделал запрос в Генпрокуратуру с целью проверить главу учебного заведения.

Недавно троих жителей Ульяновской области, подозреваемых в организации вечеринок с пропагандой ЛГБТ, поместили под домашний арест. На них заведено уголовное дело по статьям об организации деятельности экстремистской организации и участии в ней.

Ранее россиянина оштрафовали за пропаганду ЛГБТ-отношений в соцсетях.

