Депутат Романов попросит прокуратуру проверить Кембриджскую школу в Петербурге

Депутат Романов: все частные общеобразовательные учреждения нужно контролировать
Пресс-служба депутата Романова

Многие родители пожаловались, что директор Кембриджской международной школы в Санкт-Петербурге Рим Хадзилеков публично пропагандирует среди учеников прозападную идеологию об определении гендера ребенка, рассказал депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга Михаил Романов в рамках пресс-конференции в ТАСС на тему «Профилактика экстремизма и терроризма в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».

Романов заявил, что сделает запрос в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы проверить эту информацию.

«Сделаем необходимые депутатские запросы в адрес Генеральной прокуратуры РФ, чтобы проверить. Если действительно там идет идеология в разрез с нашими государственными стандартами, будут приняты все необходимые меры, вплоть до отзыва лицензии», — сказал он.

Романов добавил, что все частные общеобразовательные учреждения нужно постоянно контролировать, чтобы следить за соблюдением норм.

«Это нужная тема сегодня, когда мы понимаем, что находимся фактически на рубеже борьбы, и в том числе за умы наших детей. И очень важно, чтобы в частных школах были правильные стандарты, правильная идеология», — сказал депутат.

Ранее родители пожаловались, что директор Рим Хадзилеков пропагандирует идею о том, что ребенок является бесполым существом.

