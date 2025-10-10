На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина оштрафовали за пропаганду ЛГБТ-отношений в соцсетях

Суд Москвы оштрафовал мужчину на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ в соцсетях
Shutterstock

Бутырский суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей россиянина за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в социальных сетях. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Судья признал Егора Андреевича Городжу виновным в нарушении части 3 статьи 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения»).

Отмечается, что нарушитель был привлечен к ответственности за пропаганду ЛГБТ-отношений во «ВКонтакте» и Telegram.

9 октября суд оштрафовал на 500 тысяч рублей блогера Илью Костякова по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений за размещение роликов социальной сети Tik Tok.

Об уголовном деле в отношении Костякова стало известно 26 августа, когда его обвинили в оправдании нацизма после шутки про Великую Отечественную войну. Молодой человек в одном из своих роликов удивлялся, как жители блокадного Ленинграда столько лет могли выживать без бабл-ти.

Ранее жителя Пензенской области оштрафовали за макияж и розовый маникюр.

