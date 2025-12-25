На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Число погибших при пожаре на Правобережном рынке в Петербурге выросло до двух

Mash на Мойке: под завалами Правобережного рынка нашли останки второго погибшего
Останки второго погибшего обнаружили под завалами Правобережного рынка в Санкт-Петербурге, на территории которого произошел крупный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Предположительно, на месте происшествия нашли тело женщины, которую искали родственники. Она пропала во время пожара.

Журналисты отметили, что управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу после обнаружения первого погибшего предъявило директору рынка обвинение. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По версии следствия, руководство Правобережного [рынка] сдавало помещения в аренду с грубым нарушением противопожарных норм», — говорится в материале.

В нем уточняется, что следователи уже направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения фигуранту дела.

Пожар на территории Правобережного рынка в Санкт-Петербурге произошел 10 декабря. На место происшествия выезжали 96 сотрудников экстренных служб и 26 единиц техники. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

Огонь тушили 12 часов. Еще до полной ликвидации пожара на месте происшествия нашли тело погибшего, это тоже была женщина.

Ранее в Якутии погибла семья во время пожара в частном доме.

