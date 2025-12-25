Суд назначил прения по делу о получении взятки экс-мэра Владимира

Прения по делу о получении взятки экс-мэра Владимира назначены на 14 января

Суд назначил прения сторон по делу экс-мэра Владимира Дмитрия Наумова на 14 января 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Завершили судебное следствие, на 14 января уже назначены прения», — говорится в сообщении.

Бывшего главу Владимира обвиняют во взятке в особо крупном размере. Вину в совершенном преступлении он признал.

По соответствующей статье УК экс-градоначальнику грозит до 15 лет колонии.

По версии следствия, мэр помог назначить членов организованной преступной группы на руководящие должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ (признана в РФ террористической организацией) «Центр управления городскими дорогами», в том числе одного из организаторов незаконного бизнеса, который был назначен заместителем директора МКУ.

Также Наумов, отмечает СК, содействовал в принятии нормативного акта, который фактически ограничивал права других участников ритуального бизнеса. В обмен на это он получил взятку в размере не менее 1,1 млн рублей от заместителя директора МКУ, добавили в ведомстве.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали Дмитрия Наумова 27 августа.

Ранее в Госдуме объяснили рост числа коррупционных дел борьбой со взятками.