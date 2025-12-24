На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили рост числа коррупционных дел борьбой со взятками

Депутат Афонин: в борьбе с коррупцией не осталось неприкасаемых
Shutterstock

Увеличение числа коррупционных преступлений в России означает, что государство стало эффективнее бороться со взяточниками, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин в интервью «Газете.Ru».

«На мой взгляд, у нас не стало больше взяточников. Просто в этой борьбе уже не остается неприкасаемых. В разработку постоянно берутся крупные коррупционеры и преступные сообщества», — отметил он.

По словам Афонина, сегодня те, кто годами и даже десятилетиями превращал города в зоны своего «кормления», оказываются под следствием и на скамье подсудимых вне зависимости от статуса.

«О том, насколько крупные коррупционеры разоблачаются, говорят объемы изымаемого у них имущества. Главе Совета судей Виктору Момотову принадлежали около 100 объектов недвижимости, бывшему мэру Плеса Алексею Шевцову (признан в РФ иностранным агентом) — около 150 объектов, экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву — более 800 объектов», — рассказал депутат.

Подробнее о том, как в Госдуме планируют бороться с коррупцией в следующем году, — читайте в полном интервью.

Ранее в Москве задержали директора департамента «Кавказ.РФ» по делу о взятке в 2 млн рублей.

