Во Владимире арестовали подозреваемого в мошенничестве мэра города

РИА Новости: суд во Владимире арестовал мэра города Дмитрия Наумова
true
true
true
close
Дмитрий Наумов/VK

Октябрьский районный суд Владимира избрал мэру города Дмитрию Наумову меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

«Ходатайство удовлетворено, заключили под стражу», — рассказали в суде.

По словам источника агентства в правоохранительных структурах, глава населенного пункта будет находиться в СИЗО до 25 октября текущего года.

27 августа газета aif.ru сообщила, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали мэра Владимира Дмитрия Наумова. По информации журналистов, силовики вскрыли приемную мэрии и ждали прихода главы города.

Журналисты ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писали, что мэра задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. «Зебра ТВ» со ссылкой на несколько источников из властных структур и бизнес-сообщества сообщила, что Наумова подозревают в связях с членами преступной группы, известной как «кладбищенская мафия».

Дмитрий Наумов занял должность мэра Владимира в ноябре 2022 года. До этого он в течение трех лет занимал пост главы администрации Гороховецкого района Владимирской области.

Ранее журналисты узнали, чем владеет арестованный глава Владимира.

