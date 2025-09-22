На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэру Владимира предъявили обвинения в крупной взятке

СК: мэра Владимира Дмитрия Наумова обвинили во взятке на 1,1 млн рублей
СУ СК России по Владимирской области

Следователи Следственного комитета России по Владимирской области предъявили обвинение мэру Владимира Дмитрию Наумову в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, преступление квалифицировано по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, в декабре 2023 года Наумов договорился с двумя жителями Московской области, которые планировали организовать незаконную похоронную деятельность во Владимире. Наумов, как утверждается, согласился содействовать в обмен на личную выгоду.

Следователи считают, что он помог назначить членов организованной преступной группы на руководящие должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами», в том числе одного из организаторов незаконного бизнеса, который был назначен заместителем директора МКУ. Также он, отмечает СК, содействовал в принятии нормативного акта, который фактически ограничивал права других участников ритуального бизнеса. В обмен на это он получил взятку в размере не менее 1,1 млн рублей от заместителя директора МКУ, добавили в ведомстве.

По месту жительства и работы Наумова прошли обыски, во время которых изъяли деньги, драгоценности, дорогой автомобиль и другие предметы. По ходатайству следствия, мэр города был заключен под стражу.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали Дмитрия Наумова 27 августа. По информации журналистов, силовики вскрыли приемную мэрии и ждали прихода главы города. «Зебра ТВ» со ссылкой на несколько источников из властных структур и бизнес-сообщества пояснила, что Наумова подозревают в связях с членами преступной группы, известной как «кладбищенская мафия».

Ранее журналисты узнали, чем владеет арестованный глава Владимира.

