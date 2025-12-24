Суд отправил под арест второго обвиняемого в нападении на журналистов «Известий»

Второй обвиняемый в нападении на журналистов «Известий» отправлен под арест

Суд в Москве отправил под домашний арест второго обвиняемого в нападении на журналистов «Известий». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе инстанции.

Как отмечается в сообщении, Арсен Шаруда, который обвиняется в «воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов», отправлен под домашний арест на 1 месяц и 30 суток.

23 декабря аналогичную меру избрали в отношении Олега Павлюкевича.

21 декабря Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на журналистов «Известий» на тренинге, который проводила психолог Юлия Ивлиева.

До этого СМИ распространили информацию о том, что охранники напали на журналистов, которые выполняли редакционное задание — съемку тренинга.

Издание «Известия» сообщило о том, что корреспонденту Ивану Литомину, выполнявшему редакционное задание, нанесли несколько ударов по лицу, охранники также заковали его в наручники и незаконно удерживали.

Ивлиева начинала свою практику в «Московском тренинговом центре», который обрел скандальную известность из-за жестоких методов обучения. Несколько лет назад в отношении ряда коучей из МТЦ были возбуждены уголовные дела. Нападение на журналистов произошло после вопросов о дипломе психолога, а также о доходах.

Ранее российский тренер нецензурно выругался на журналиста во время флэш-интервью.