Российского бизнесмена арестовали по делу о неуплате налогов на 7 млрд рублей

Директора организации по производству табачной продукции в Самарской области арестовали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы мужчина предоставлял в налоговый орган декларации с заведомо ложной информацией. В частности, в документах не были отражены сведения о произведенной и реализованной продукции. Таким образом подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму порядка 7 млрд рублей.

Впоследствии директор приобрел недвижимость и иное имущество на сумму 22 млн рублей, чтобы легализовать не уплаченные в качестве налогов средства. Кроме того, он организовал изготовление поддельных распоряжений о переводе денег подконтрольным индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

На этом фоне в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Среди них — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация приобретенных преступным путем средств, неправомерный оборот средств платежей организованной группой.

«В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

Из него следует, что сотрудники СК в данный момент продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее Путин потребовал бороться с уклонением от уплаты налогов.