Ученые выяснили, у каких людей манго может улучшить память

Ученые из Национального университета Пусана установили, что ежедневное употребление манго в сочетании с пробиотиками может снижать воспаление и улучшать когнитивные функции у людей с избыточным весом и ожирением. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В восьминедельном эксперименте участвовали взрослые в возрасте от 18 до 65 лет. Испытуемые ежедневно съедали по 400 граммов свежего манго, дополнительно получая либо пробиотик, либо плацебо. Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры, улучшая пищеварение и укрепляя иммунную систему.

У участников с избыточной массой тела комбинация манго и пробиотиков приводила к снижению уровня TNF-α — молекулы, которая усиливает воспалительные реакции в организме. Одновременно у них отмечалось умеренное улучшение рабочей памяти, то есть способности удерживать и обрабатывать информацию в краткосрочном режиме.

У людей с нормальной массой тела противовоспалительного эффекта не зафиксировали, однако у них также улучшались скорость обработки информации и показатели внимания. Авторы связывают различия с особенностями обмена веществ при ожирении.

По мнению исследователей, ключевой эффект оказывали полифенолы манго — растительные соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, в частности галлотаннины. У людей с ожирением пробиотики помогали кишечным бактериям превращать их в более активные формы. Это сопровождалось изменением состава микробиоты: увеличивалась доля бактерий родов Lactobacillus и Lachnospiraceae, связанных со снижением воспаления.

Ранее была названа привычка, которая повышает риск развития деменции на 14%.