В Кремле озвучили итоги телефонного разговора Путина и Алиева

Кремль: Путин и Алиев условились о проведении дальнейших личных контактов

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе телефонного разговора президенты подтвердили настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских отношений и продолжение личных контактов, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что Путин также поздравил Алиева с днем рождения, а к беседе двух лидеров, которая носила «теплый и дружеский характер», присоединилась первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

«Были высказаны самые добрые взаимные пожелания по случаю предстоящих новогодних праздников», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, президенту Азербайджана была направлена поздравительная телеграмма.

Ильхам Алиев — четвертый президент Республики Азербайджан, сын третьего президента страны Гейдара Алиева. Он пять раз побеждал на выборах главы государства. 24 декабря ему исполнилось 64 года.

