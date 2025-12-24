На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле озвучили итоги телефонного разговора Путина и Алиева

Кремль: Путин и Алиев условились о проведении дальнейших личных контактов
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе телефонного разговора президенты подтвердили настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских отношений и продолжение личных контактов, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что Путин также поздравил Алиева с днем рождения, а к беседе двух лидеров, которая носила «теплый и дружеский характер», присоединилась первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

«Были высказаны самые добрые взаимные пожелания по случаю предстоящих новогодних праздников», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, президенту Азербайджана была направлена поздравительная телеграмма.

Ильхам Алиев — четвертый президент Республики Азербайджан, сын третьего президента страны Гейдара Алиева. Он пять раз побеждал на выборах главы государства. 24 декабря ему исполнилось 64 года.

Ранее в Кремле дали оценку встрече Путина и Алиева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами