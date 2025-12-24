На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда начнутся переговоры между военными Таиланда и Камбоджи

Минобороны: переговоры военных Таиланда и Камбоджи могут начаться 24 декабря
Athit Perawongmetha/Reuters

Переговоры военнослужащих Таиланда и Камбоджи о деэскалации пограничного конфликта и возобновлении действия режима прекращения огня могут начаться вечером 24 декабря и продлиться до 27 декабря. Об этом заявил официальный представитель Миноборны Таиланда контр-адмирал Сурасан Конгсири в эфире «Пятого (армейского) национального телеканала» Таиланда, передает РИА Новости.

«Переговоры на уровне секретариатов делегаций и специалистов могут начаться сегодня вечером, предварительно они назначены на 16:00 (12:00 мск - ред.). При этом командование военно-морских сил Таиланда пока сообщает, что в первой половине дня сторона Камбоджи еще не выходила на контакт с таиландской стороной», — сказал адмирал.

Он также подтвердил распространенную оборонном ведомством информацию о том, что 24-26 декабря переговоры пройдут на уровне секретариатов делегаций двух государств с участием командиров соединений и подразделений вооруженных сил и военных специалистов, а на 27 декабря запланирована основная сессия переговоров под сопредседательством министров обороны обеих стран и итоговая пресс-конференция.

Ранее ВВС Таиланда ударили по казино в Камбодже.

