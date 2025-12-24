На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский высказался об отсутствии в мирном плане пункта о членстве в НАТО

Зеленский: Украина не откажется от перспективы вступления в НАТО
true
true
true
close
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Украина не намерена отказываться от членства в НАТО, как было зафиксировано в изначальном мирном предложении из 28 пунктов, однако только Североатлантический альянс может решать, принимать Киев или нет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что мирный договор является соглашением между США, Украиной, Европой и Россией, но вступление в НАТО является выбором членов альянса.

«Это соглашение сторон: Америка, Украина, Европа и Россия. По нашему мнению, это выбор членов НАТО - принять Украину или нет. А наш выбор сделан», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев нашел «соответствующие аргументы» против пункта о невступлении Украины в военный блок. Россия и НАТО намерены отдельно договариваться по этому вопросу, однако «это будут договоренности кого-то с кем-то», а не республики, указал политик.

Накануне бывший советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что действующие власти Украины не уберут пункт о стремлении в НАТО из конституции из-за страха перед националистами и общественным мнением. По его словам, убрать этот пункт – «значит попасть под обратный политический каток». Это приведет к очень сильной потере имиджа, указал эксперт. Арестович отметил, что это положение сидит в конституции «как бельмо», при том, что в НАТО прямо говорят, что Украины «в нем никогда не будет».

Ранее Зеленский рассказал об общей позиции США и России в отношении Минских соглашений.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами