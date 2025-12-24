Зеленский высказался об отсутствии в мирном плане пункта о членстве в НАТО

Украина не намерена отказываться от членства в НАТО, как было зафиксировано в изначальном мирном предложении из 28 пунктов, однако только Североатлантический альянс может решать, принимать Киев или нет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что мирный договор является соглашением между США, Украиной, Европой и Россией, но вступление в НАТО является выбором членов альянса.

«Это соглашение сторон: Америка, Украина, Европа и Россия. По нашему мнению, это выбор членов НАТО - принять Украину или нет. А наш выбор сделан», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев нашел «соответствующие аргументы» против пункта о невступлении Украины в военный блок. Россия и НАТО намерены отдельно договариваться по этому вопросу, однако «это будут договоренности кого-то с кем-то», а не республики, указал политик.

Накануне бывший советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что действующие власти Украины не уберут пункт о стремлении в НАТО из конституции из-за страха перед националистами и общественным мнением. По его словам, убрать этот пункт – «значит попасть под обратный политический каток». Это приведет к очень сильной потере имиджа, указал эксперт. Арестович отметил, что это положение сидит в конституции «как бельмо», при том, что в НАТО прямо говорят, что Украины «в нем никогда не будет».

Ранее Зеленский рассказал об общей позиции США и России в отношении Минских соглашений.