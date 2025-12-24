Школьник из Подмосковья изобрел экзоскелет для спасательных операций

В Подмосковье одиннадцатиклассник Роман Екимиани создал уникальную разработку – экзоскелет, который в будущем можно будет применять в спасательных операциях. Прототип технологии школьник представил главе региона Андрею Воробьеву в ходе личного приема граждан. Для создания полноценного экзоскелета губернатор подарил юному изобретателю 3D-принтер, сообщает 360.ru.

Учащийся школы №1 в Королеве рассказал главе региона, что давно увлекается робототехникой, программированием и спутникостроением. Свое первое изобретение – экзоскелет – он планирует завершить в начале будущего года, а затем представить его на региональном этапе всероссийской олимпиады по технологии. Однако для осуществления этих планов учащемуся нужен 3D-принтер – сертификат на его покупку он получил от губернатора.

«Хочу поблагодарить ваших родителей, и вообще всех родителей, которые стимулируют детей на создание таких изобретений», — отметил Воробьев.

Кроме того, в ходе приема он пообщался с девятиклассниками из Ступина, которые на базе агроклассов выращивают новые сорта сельскохозкультур. Они нуждались в приобретении фитотрона для исследований – камеры, в которой можно выращивать растения при заданных температуре и влажности. Глава региона сообщил им, что фитотрон ускоренной селекции «Агро-2» уже приобретен и скоро школьники смогут его задействовать в работе.

Помимо талантливых юных изобретателей, на прием граждан пришли и другие жители региона. Так, в ответ на обращение старосты деревни Буняково Константина Чубарова и жителя села Красный Путь Сергея Рябова губернатор поручил обустроить тротуар и освещение на дороге Востряково — Буняково в Домодедове. А жительница Клина Татьяна Косачева подняла вопрос о реконструкции спортивной школы имени Трефилова, которая сильно затянулась из-за геологических особенностей территории. Глава региона пообещал проинспектировать объект и принять меры для ускорения работ.

«Давайте в следующем году вместе с вами приедем на стройплощадку для того, чтобы убедиться, что объект будет готов в сентябре. Надеюсь, строители нас не подведут, — сказал он.

Напомним, накануне Воробьев сообщил, что в этом году в Подмосковье губернаторские елки посетят 40 тыс. юных гостей, включая детей из малообеспеченных семей и семей участников СВО, воспитанников соццентров. Пройдут новогодние праздники для юных гостей в формате ледовых сказочных шоу с участием известных фигуристов.

Ранее стало известно, что в Подмосковье планируют запустить производство роботов.