Гуф объявил о новых отношениях: «Девчонки, не надейтесь»

Рэпер Гуф (Алексей Долматов – настоящее имя) заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что находится в отношениях.

«Пожалуйста, девчонки, не надейтесь. То, что у меня с кем-то было, не означает, что я ваша судьба. И фраза «мне нравится Леша, а не Гуф» реально (достала)», — поделился артист.

22 ноября 2024-го Долматов сделал предложение блогерше Разият Салаховой во время концерта в Москве, однако до свадьбы дело не дошло. Весной 2025 года Салахова заявляла, что не планирует и «даже не хочет» выходить замуж в обозримом будущем.

28 августа 2025 года Салахова объявила об расставании с рэпером Гуфом. Причина разрыва неизвестна.

В ноябре Салахова призналась, что практически прекратила общение с Долматовым. На данный момент рэпер и блогерша заблокировали друг друга в соцсетях. По словам Салаховой, у нее затаилась обида на Гуфа. Ее причиной послужило поведение артиста после их расставания.

«Конечно, у нас был шанс наладить отношения, но это уже невозможно между нами. Я не буду возвращаться к человеку, если там уже кто-то был. Претензий к девушке нет», — рассказала блогерша.

