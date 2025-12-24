На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уполномоченный по правам человека в Забайкалье пострадал в ДТП

CHITA.RU: забайкальский омбудсмен пострадал в ДТП, он в тяжелом состоянии
true
true
true
close
ombudsman.75.ru

Уполномоченный по правам человека в Забайкалье Николай Хлызов пострадал в ДТП. Чиновник в тяжелом состоянии, пишет местный портал CHITA.RU, ссылаясь на источники.

По данным издания, водителя чиновника спасти не удалось.

«В аппарате уполномоченного подтвердили аварию, но подробностей не рассказали. Там уточнили, что Николай Хлызов ехал в командировку в Карымский район, где и случилось ДТП», — говорится в посте.

По словам другого источника, Хлызов в тяжелом состоянии, его обследуют.

7 декабря мэр подмосковного Реутова Филипп Науменко попал в ДТП в Навашинском районе Нижегородской области. По предварительной информации, служебный автомобиль, в котором он находился, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камазом», после чего машина перевернулась. За рулем находился 28-летний водитель.

Науменко госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в состоянии комы. У него диагностировали переломы грудной клетки и височной кости. 13 декабря чиновника не стало.

Ранее бывший чиновник Росавиации попал в ДТП в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами