Уполномоченный по правам человека в Забайкалье пострадал в ДТП

CHITA.RU: забайкальский омбудсмен пострадал в ДТП, он в тяжелом состоянии

Уполномоченный по правам человека в Забайкалье Николай Хлызов пострадал в ДТП. Чиновник в тяжелом состоянии, пишет местный портал CHITA.RU, ссылаясь на источники.

По данным издания, водителя чиновника спасти не удалось.

«В аппарате уполномоченного подтвердили аварию, но подробностей не рассказали. Там уточнили, что Николай Хлызов ехал в командировку в Карымский район, где и случилось ДТП», — говорится в посте.

По словам другого источника, Хлызов в тяжелом состоянии, его обследуют.

7 декабря мэр подмосковного Реутова Филипп Науменко попал в ДТП в Навашинском районе Нижегородской области. По предварительной информации, служебный автомобиль, в котором он находился, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камазом», после чего машина перевернулась. За рулем находился 28-летний водитель.

Науменко госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в состоянии комы. У него диагностировали переломы грудной клетки и височной кости. 13 декабря чиновника не стало.

Ранее бывший чиновник Росавиации попал в ДТП в Москве.