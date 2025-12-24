На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Совфед разрешил подтверждать возраст через Max при покупке табака и алкоголя

СФ одобрил закон, разрешающий подтверждать возраст в Max при покупке алкоголя
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Совет Федерации (СФ) одобрил законопроект, разрешающий подтверждать возраст при покупке алкоголя, табачных изделий и энергетиков через госмессенджер Max. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин, передает РИА Новости.

Кроме того, законом устанавливается возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, размещающих запрещенную информацию о дистанционной продаже табачных и никотинсодержащих изделий.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что российские банки могут начать отправлять сообщения клиентам только через мессенджер Max без возможности получения СМС.

По ее данным, подобный механизм может быть запущен до конца 2025 года, но не полностью, так как «у Max пока нет прямого безопасного стыка с банками».

До этого Госдума приняла закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в Max.

Ранее ретейлеры одобрили продажу алкоголя через мессенджер Max.

