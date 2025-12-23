На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский тренер нецензурно выругался на журналиста во время флэш-интервью

Тренер «Динамо» Сандлер нецензурно выругался на журналиста во время интервью
true
true
true
close
sandleredik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главный тренер баскетбольного «Динамо» из Владивостока Эдуард Сандлер нецензурно выругался на журналиста во время флэш-интервью, передает Sport Baza.

Журналист попросил Сандлера оценить зрелищность матча.

«Ты что мои слова говоришь. Надоел уже», — сказал Сандлер, использовав ненормативную лексику.

9 апреля появилась информация о том, что Сандлер подрался в бане с футболистом владивостокского «Динамо» Антоном Мухиным.

«Мы все равно социальные существа. Чуть-чуть животные, стадные. Поэтому, конечно, он столкнулся с агрессивной обезьяной, которая показала, что такое то, то, то и то», — прокомментировал ситуацию Сандлер.

Игрок был госпитализирован, после чего написал на Сандлера заявление в полицию. Ранее Сандлер уже был судим — его приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за нецелевое использование бюджетных средств баскетбольного клуба «Спартак-Приморье». В октябре 2017 года Сандлера отпустили по УДО.

Ранее 18-летняя Мирра Андреева выругалась с использованием ненормативной лексики после поражения в Ухане.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами