Российский тренер нецензурно выругался на журналиста во время флэш-интервью

Тренер «Динамо» Сандлер нецензурно выругался на журналиста во время интервью

Главный тренер баскетбольного «Динамо» из Владивостока Эдуард Сандлер нецензурно выругался на журналиста во время флэш-интервью, передает Sport Baza.

Журналист попросил Сандлера оценить зрелищность матча.

«Ты что мои слова говоришь. Надоел уже», — сказал Сандлер, использовав ненормативную лексику.

9 апреля появилась информация о том, что Сандлер подрался в бане с футболистом владивостокского «Динамо» Антоном Мухиным.

«Мы все равно социальные существа. Чуть-чуть животные, стадные. Поэтому, конечно, он столкнулся с агрессивной обезьяной, которая показала, что такое то, то, то и то», — прокомментировал ситуацию Сандлер.

Игрок был госпитализирован, после чего написал на Сандлера заявление в полицию. Ранее Сандлер уже был судим — его приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за нецелевое использование бюджетных средств баскетбольного клуба «Спартак-Приморье». В октябре 2017 года Сандлера отпустили по УДО.

