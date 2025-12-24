На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД ответили на вопрос о возможном разрыве отношений России и США

Рябков: актуальность вопроса о разрыве дипотношений РФ и США снизилась
MFA Russia/Global Look Press

Актуальность вопроса о разрыве дипломатический отношений России с США на сегодняшний день максимально снизилась. Об этом заявил в интервью «Интерфакс» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, пока далеко до нормализации дипотношений двух стран, но говорить о том, что может произойти разрыв, не приходится.

Рябков отметил, что в 2024 году ситуация на переходном отрезке от администрации экс-президент США Джо Байдена к администрации действующего главы США Дональда Трампа была исключительно острой и потенциально взрывоопасной — и с точки зрения дипломатической, и с точки зрения военной.

Замглавы МИД подчеркнул, что к настоящему времени на несколько шагов от края этой пропасти удалось отойти совместными усилиями.

Также дипломат заявил, что у России и Соединенных Штатов есть значительная схожесть в установках того, что могло бы стать каркасом договоренностей для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в МИД сообщили о продолжении усилий по снятию раздражителей в отношениях с США.

Все новости на тему:
Отношения России и США
