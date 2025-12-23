На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Утечка газа произошла в квартире в центре Москвы

В Москве произошла утечка газа в квартире на улице Гиляровского
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Утечка газа произошла в квартире в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Речь идет о доме на улице Гиляровского, 44, где жильцы пожаловались на токсичный запах. Изначально они решили, что произошло возгорание в одной из квартир. На место приехали пожарные службы, которые выяснили, что причиной стала утечка газа.

На месте газовая служба и скорая помощь. Предварительно, никто не пострадал.

В «Мосгазе» сообщили, что в ходе проверки была выявлена незначительная утечка газа в варочной панели. Прибор отключили от газоснабжения. Угрозы для жителей дома данный инцидент не представлял, добавили там.

До этого несколько человек пострадали в Москве после обработки квартиры средством от тараканов. В результате инцидента отравились три человека. Рассматривался вопрос об эвакуации жильцов дома.

Ранее в Чувашии водитель грузовика протаранил трубопровод и оставил без газа около 100 домов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами