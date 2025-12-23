В Москве произошла утечка газа в квартире на улице Гиляровского

Утечка газа произошла в квартире в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Речь идет о доме на улице Гиляровского, 44, где жильцы пожаловались на токсичный запах. Изначально они решили, что произошло возгорание в одной из квартир. На место приехали пожарные службы, которые выяснили, что причиной стала утечка газа.

На месте газовая служба и скорая помощь. Предварительно, никто не пострадал.

В «Мосгазе» сообщили, что в ходе проверки была выявлена незначительная утечка газа в варочной панели. Прибор отключили от газоснабжения. Угрозы для жителей дома данный инцидент не представлял, добавили там.

До этого несколько человек пострадали в Москве после обработки квартиры средством от тараканов. В результате инцидента отравились три человека. Рассматривался вопрос об эвакуации жильцов дома.

Ранее в Чувашии водитель грузовика протаранил трубопровод и оставил без газа около 100 домов.