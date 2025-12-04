На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Увеличилось число пострадавших при распылении неизвестного вещества в доме в Москве

Число пострадавших при распылении вещества в доме в Москве увеличилось до трех
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Число пострадавших в доме на Нижегородской улице в Москве в результате распыления неизвестного вещества увеличилось до трех. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Число пострадавших в доме увеличилось до 3», — говорится в публикации.

По предварительной информации, в квартире травили тараканов, но использовали слишком много отравы. В данный момент рассматривается вопрос об эвакуации жильцов дома.

До этого сообщалось, что в результате распыления неизвестного вещества пострадал один человек. Его госпитализировали медики скорой помощи в тяжелом состоянии.

Telegram-канал 112 написал, что в здании могут находиться и другие люди. По информации журналистов, спасатели будут обследовать дом в специальных защитных костюмах.

2 декабря в многоквартирном доме на Вокзальном шоссе в Орске произошла утечка газа. В результате шесть человек были госпитализированы с отравлением. Сначала в больницу отвезли женщину с двумя детьми, а затем еще троих пострадавших. Предварительно, причиной утечки стало неисправное газовое оборудование.

Ранее в Казани пенсионер отравился газом, пытаясь обогреть дом с помощью плиты.

