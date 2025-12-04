На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны обстоятельства отравления людей средством от тараканов в Москве

ЧП в доме в Москве произошло из-за нарушения правил при распылении вещества
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Причиной ЧП в доме на Нижегородской улице в Москве, где после обработки квартиры средством от тараканов пострадали жильцы, стало нарушение правил безопасности. Об этом сообщил mk.ru.

В материале указано, что владельцем квартиры, в которой распылили средство от тараканов, является 58-летний москвич. Некоторое время назад он пригласил к себе пожить 45-летнего приезжего из Самары. Вскоре в квартире завелись тараканы, которые распространились по всему дому. Уточняется, что последние несколько лет владелец жилища регулярно вызывал городскую службу дезинсекции, сотрудники которой должны были вновь приехать в четверг.

«В жилище, как обычно, накачали отравляющие химикаты в виде газа. По правилам после дезинсекции квартира закрывается на 4 часа — в это время в помещении не должно быть людей. Хозяин находился на улице, он попросил друга подняться и запереть на ключ жилище, а тот почему-то зашел внутрь — и сразу же лишился чувств», — говорится в материале.

Через некоторое время хозяин сам зашел в квартиру, где увидел лежащего в большой комнате товарища. Мужчину, потерявшего сознание, получилось эвакуировать лишь при помощи экстренных служб из-за его внушительного веса. Затем он был госпитализирован в НИИ Склифосовского. Сам владелец квартиры тоже надышался химикатами, но ему удалось прийти в себя на свежем воздухе.

До этого сообщалось, что число пострадавших в доме на Нижегородской улице увеличилось до трех.

2 декабря в многоквартирном доме на Вокзальном шоссе в Орске произошла утечка газа. В результате этого шесть человек были госпитализированы с отравлением. Сначала в больницу отвезли женщину с двумя детьми, а затем еще троих пострадавших. Предварительно, причиной утечки стало неисправное газовое оборудование.

Ранее в Казани пенсионер отравился газом, пытаясь обогреть дом с помощью плиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами