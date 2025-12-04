Стали известны обстоятельства отравления людей средством от тараканов в Москве

Причиной ЧП в доме на Нижегородской улице в Москве, где после обработки квартиры средством от тараканов пострадали жильцы, стало нарушение правил безопасности. Об этом сообщил mk.ru.

В материале указано, что владельцем квартиры, в которой распылили средство от тараканов, является 58-летний москвич. Некоторое время назад он пригласил к себе пожить 45-летнего приезжего из Самары. Вскоре в квартире завелись тараканы, которые распространились по всему дому. Уточняется, что последние несколько лет владелец жилища регулярно вызывал городскую службу дезинсекции, сотрудники которой должны были вновь приехать в четверг.

«В жилище, как обычно, накачали отравляющие химикаты в виде газа. По правилам после дезинсекции квартира закрывается на 4 часа — в это время в помещении не должно быть людей. Хозяин находился на улице, он попросил друга подняться и запереть на ключ жилище, а тот почему-то зашел внутрь — и сразу же лишился чувств», — говорится в материале.

Через некоторое время хозяин сам зашел в квартиру, где увидел лежащего в большой комнате товарища. Мужчину, потерявшего сознание, получилось эвакуировать лишь при помощи экстренных служб из-за его внушительного веса. Затем он был госпитализирован в НИИ Склифосовского. Сам владелец квартиры тоже надышался химикатами, но ему удалось прийти в себя на свежем воздухе.

До этого сообщалось, что число пострадавших в доме на Нижегородской улице увеличилось до трех.

2 декабря в многоквартирном доме на Вокзальном шоссе в Орске произошла утечка газа. В результате этого шесть человек были госпитализированы с отравлением. Сначала в больницу отвезли женщину с двумя детьми, а затем еще троих пострадавших. Предварительно, причиной утечки стало неисправное газовое оборудование.

Ранее в Казани пенсионер отравился газом, пытаясь обогреть дом с помощью плиты.