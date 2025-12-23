Студент, напавший на педагогов в Архангельске, обвиняется в участии в террористическом движении

Напавший на педагогов техникума в Архангельске бывший студент Артемий Корюков обвиняется в участии в террористическом и запрещенном в России движении. Об этом пишет ТАСС.

«Ввступил в указанное движение и стал ее участником. С момента вступления в движение вплоть до 29 сентября 2025 года Корюков в Архангельске, а также по месту учебы, достоверно зная, что движение <...> признано террористической организацией и его деятельность запрещена на территории России, разделяя идеологию данного движения и поддерживая ее, действуя их экстремистских побуждений, принимал активное участие в деятельности указанной террористической организации и распространял среди других граждан идеологию движения», — сказал прокурор.

Артемий Корюков согласился со всеми предъявленными ему обвинениями.

30 сентября сообщалось, что в Архангельске молодой человек ворвался в местный колледж, из которого его недавно отчислили, и напал на преподавателей с ножом. Предварительно, бывший студент хотел отомстить за свое отчисление.

Ранения получили как минимум две женщины, их госпитализировали. Нападавшего остановили другие студенты, скрутив его и передав сотрудникам полиции.

Ранее в Ельце студент пытался пробить педагогу ручкой шею из-за двойки по русскому языку.