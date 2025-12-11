Бывший сотрудник прокуратуры арестован в Самаре по делу об экстремизме

В Самаре по делу об экстремизме арестован экс-сотрудник прокуратуры

В Самаре по делу об участии в экстремистском объединении футбольных фанатов «The Opposition Young Supporters» (организация запрещена в России) заключен под стражу бывший сотрудника прокуратуры. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

«Бывший сотрудник прокуратуры Самарской области заключен под стражу до 27 декабря по делу, по части 2 статьи 282.2 УК РФ», — отметил собеседник агентства.

29 октября в Перми сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Константина Окунева, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным журналистов, экс-депутат обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма или его пропаганде, совершенных с помощью интернета.

Известно, что ранее Окунев несколько раз привлекался к административной ответственности за публикации в социальных сетях.

Ранее блогер Никита Ефремов получил три года условно по делу о финансировании ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).