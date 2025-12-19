Психолог дала совет тем, кто собирается встретить Новый год в одиночестве

Людям, которые вынуждены будут встретить Новый год в одиночестве, важно постараться поддержать контакт с окружающими. Об этом Pravda.Ru заявила клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, в этом могут помочь современные технологии — они дадут почувствовать эмоциональную близость с родными и друзьями.

«Если нет возможности встретить Новый год лично с родными, можно сделать это онлайн — через видеосвязь или групповой чат. Это помогает сохранить ощущение общности и тепла. А при отсутствии связи стоит просто перенести праздник и отметить его позже, например, в Старый Новый год», — отметила Абравитова.

Психолог отметила, что в одиночестве в новогоднюю ночь можно осмыслить события минувшего года и спланировать будущее. Такое отношение укрепит внутреннее равновесие и повысит концентрацию на целях, заключила она.

Психолог Анна Мухина до этого говорила, что атмосфера вокруг помогает создавать новогоднее настроение, это могут быть украшенные улицы, огни, музыка, домашние дела и ритуалы. По ее словам, для поднятия настроения можно украсить квартиру, посетить ярмарку или выставку, подумать о подарках близким. Вызвать новогоднюю ассоциацию могут запах мандаринов, любимые напитки и другие мелочи.

Ранее сообщалось, что россияне планируют тратить больше денег на празднование Нового года.