На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог дала совет тем, кто собирается встретить Новый год в одиночестве

Психолог Абравитова: видеосвязь поможет комфортно встретить Новый год одному
true
true
true
close
Mariia Boiko/Shutterstock/FOTODOM

Людям, которые вынуждены будут встретить Новый год в одиночестве, важно постараться поддержать контакт с окружающими. Об этом Pravda.Ru заявила клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, в этом могут помочь современные технологии — они дадут почувствовать эмоциональную близость с родными и друзьями.

«Если нет возможности встретить Новый год лично с родными, можно сделать это онлайн — через видеосвязь или групповой чат. Это помогает сохранить ощущение общности и тепла. А при отсутствии связи стоит просто перенести праздник и отметить его позже, например, в Старый Новый год», — отметила Абравитова.

Психолог отметила, что в одиночестве в новогоднюю ночь можно осмыслить события минувшего года и спланировать будущее. Такое отношение укрепит внутреннее равновесие и повысит концентрацию на целях, заключила она.

Психолог Анна Мухина до этого говорила, что атмосфера вокруг помогает создавать новогоднее настроение, это могут быть украшенные улицы, огни, музыка, домашние дела и ритуалы. По ее словам, для поднятия настроения можно украсить квартиру, посетить ярмарку или выставку, подумать о подарках близким. Вызвать новогоднюю ассоциацию могут запах мандаринов, любимые напитки и другие мелочи.

Ранее сообщалось, что россияне планируют тратить больше денег на празднование Нового года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами