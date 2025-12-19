На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы подходящие к алкоголю закуски

Нарколог Казанцев: алкоголь не стоит закусывать жирной пищей
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы не потерять контроль во время новогодних праздников, во время которых многие употребляют алкоголь, важно понимать, чем можно закусывать спиртные напитки. Об этом kp.ru рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

«Масло, как и любая очень жирная пища, слегка отодвигает опьянение. Но потом эта жирная пробка рассасывается и алкоголь стремительно всасывается через стенки желудка», — предупредил специалист.

Он объяснил, что наиболее подходящей к алкоголю закуской будет углеводная пища, такая как картошка в мундире, соленые огурцы или квашеная капуста. Эти продукты помогают восполнить калий, натрий, магний и витамин C, которые организм в результате действия спиртного.

По словам эксперта, продукты с высоким содержанием белка, в числе которых мясо, менее эффективны для замедления опьянения. Помимо этого, алкоголь в сочетании с сахаром дает более длительный эффект опьянения. Нарколог добавил, что после праздничного застолья важен полноценный сон, достаточное количество воды и при необходимости энтеросорбенты.

Врач-аллерголог-иммунолог сети «Поликлиника.ру» Алина Романова до этого предупредила, что зимой избыточное употребление соли, сладкого и консервантов негативно влияет на иммунитет и ухудшает течение хронических заболеваний. По ее словам, регулярное употребление таких продуктов может стать причиной нарушения работы микробиома кишечника, легких, кожи и носовой полости.

Ранее диетолог назвала опасные для желудка продукты на новогоднем столе.

