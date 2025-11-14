На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший топ-менеджер «Росатома» получил взятку при строительстве павильона на ВДНХ

ТАСС: экс-глава подразделения «Росатома» Сахаров получил взятку в 5 млн рублей
true
true
true
close
НИУ МГСУ

Экс-глава структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров получил порядка 5 млн рублей в качестве взятки от учредителя компании «Фенсма» за помощь при заключении и реализации контрактов, в частности, в рамках строительных работ на базе павильона «Атом» в парке ВДНХ. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Согласно обвинению, Сахаров через свою супругу получил взятку от руководства ООО «Фенсма» в размере почти 5 млн рублей за способствование заключению и реализации контрактов, в числе которых строительство размещенного на ВДНХ павильона атомной индустрии «Атом», — передает агентство слова собеседника.

По его словам, материальное вознаграждение было передана учредителем строительной компании Рустамом Рустамбековым при посредничестве его жены, скрывшимся от следствия. Им также предъявлены обвинения, оба объявлены в федеральный розыск.

Накануне суд отправил под домашний арест супругу Геннадия Сахарова, через которую, по версии следствия, топ-менеджер получил взятку. Оба фигуранта полностью признали вину. Кроме того, по данным ТАСС, в столичный суд поступило заявление об их разводе.

В октябре бывший глава подразделения «Росатома» стал фигурантом нового уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Очередной эпизод дела Сахарова связан с инжиниринговой компанией и был выделен на стадии следствия по основному делу. По версии следствия, топ-менеджер оформил знакомую своей супруги в созданную одним из банкиров-олигархов компанию «Интэнс инжиниринг» для работы по контрактам Росатома — так он, помимо еще одной взятки, получил долю в компании.

В мае Мещанский суд Москвы признал виновным менеджера в получении взятки размером около 32,6 млн руб., и приговорил к 12 годам колонии строгого режима с семикратным штрафом (около 228,2 млн руб.).

Ранее суд арестовал активы бывшего топ-менеджера «Росатома» на 284,4 млн рублей.

