В Свердловской области у экс-борца с коррупцией конфисковали десятки миллионов за взятки

Суд на Урале конфисковал у экс-борца с коррупцией Дьякова более 38 млн рублей

Свердловский областной суд постановил конфисковать более 38 млн руб у бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД по области Андрея Дьякова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд апелляционной инстанции рассмотрел материалы дела и изменил дополнительное наказание, увеличив срок запрета на работу в государственных и муниципальных органах до 8 лет и 6 месяцев. При этом решение суда первой инстанции в части конфискации имущества отменили, а вместо этого, на основании статьи 104.2 УК РФ, суд постановил изъять у Дьякова 38 млн 375 тыс. 500 руб. В случае отсутствия или недостаточности средств допускается конфискация имущества на аналогичную сумму. Для обеспечения исполнения решения сохранен арест на имущество, ранее наложенный Ленинским районным судом Екатеринбурга.

Как уточнили в пресс-службе судов, до этого по приговору первой инстанции в доход государства обратили деньги, объекты недвижимости, автомобиль и более 70 бутылок элитного алкоголя. В остальной части приговор оставлен без изменений.

Дьякова задержали в мае 2024 года по делу о получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. В октябре суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима, лишил специального звания полковника полиции и запретил занимать должности в органах власти. Подсудимый признал вину и сотрудничал со следствием, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке.

