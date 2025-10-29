Экс-сотрудника нижегородского ГУ МЧС признали виновным в разглашении гостайны

Суд в Нижнем Новгороде признал виновным в разглашении государственной тайны бывшего начальника отдела обслуживания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны и техники ГУ МЧС России по региону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

Согласно материалам дела, фигурант, имевший допуск к гостайне, нарушил закон, передав служебные документы с ограниченным доступом лицу, не имеющему права на их получение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 283 УК РФ (Разглашение государственной тайны). Суд приговорил фигуранта к полутора годам лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу.

В начале октября Верховный суд (ВС) России признал законным приговор бывшей сотруднице Центрального банка РФ Елене Поповой, которая финансировала Вооруженные силы Украины (ВСУ). До этого Ростовский областной суд приговорил Попову к 12 годам колонии за государственную измену. Также ее обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Согласно приговору, с мая 2018 года осужденная свыше 60 раз перевела денежные средства на украинские банковские счета, используемые для финансирования ВСУ. Всего речь идет о 300 тыс. рублей.

Ранее суд арестовал директора «Ростовводоканала» по делу о разглашении гостайны.