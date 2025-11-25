Учитель и ученик подрались в екатеринбургской школе

В Екатеринбурге на видео попала драка учителя и подростка в коридоре школы

В Екатеринбурге учитель и ученик подрались в коридоре школы и попали на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Безумный Екб».

Инцидент произошел в понедельник, 24 ноября, в средней школе №52 на улице Бисертской. Как сообщается, в потасовке участвовали учитель физики Сергей Б. и ученик 7-го класса. Судя по кадрам, педагог толкал подростка, а затем схватил его за руки.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили kp.ru, что конфликт начался, когда школьник выругался матом в присутствии физика.

«Произошел конфликт между учителем физики и учеником 7 класса, в результате которого учитель толкнул ученика, а тот упал. После этого учитель пытался увести за руку ученика в кабинет заместителя директора, ученик вырвался и ушел домой», — уточнили в мэрии.

Руководство школы проводит внутреннее расследование. Мужчина признал свою вину, но предпочел не комментировать инцидент. Его супруга в разговоре с журналистами заявила, что конфликт уже исчерпан.

Ранее в одной из сибирских школ учитель сбросил со стула ученика, мешавшего ему вести урок.