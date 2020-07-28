Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван объявлен в федеральный розыск по делу о сокрытии налогов. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, в феврале текущего года в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам).

Отмечается, что несмотря на неоднократные вызовы следователя, Белойван так на допрос и не явился. В связи с этим мужчина был объявлен в международный розыск.

Известно, что в июле 2019 года Басманный суд Москвы назначил бизнесмену по другому делу два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 млн рублей. Впоследствии приговор был смягчен, срок тюремного заключения сократили до трех месяцев.

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