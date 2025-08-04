Истребители подняли в воздух из-за приближения к гольф-клубу Трампа

Военно-воздушные силы США подняли истребители для перехвата гражданского самолета, нарушившего запретное воздушное пространство над гольф-клубом президента Дональда Трампа в Бедминстере. Об этом сообщили в Североамериканском командовании аэрокосмической обороны (NORAD).

По информации командования, в районе гольф-клуба было зафиксировано несколько подобных нарушений воздушного режима. Военные истребители вышли на перехват, при этом для привлечения внимания пилота они применили сигнальные ракеты. Инцидент стал очередным примером обеспечения безопасности воздушного пространства вокруг резиденции главы государства.

В последние дни мировая политическая ситуация очень напряжена. Так, 31 июля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявления Трампа о заходе экс-президента РФ «на опасную территорию», намекнул американскому лидеру, что у России есть система «Периметр». Этот автоматизированный комплекс, созданный в СССР в разгар Холодной войны и используемый Россией, предназначен для гарантированного нанесения массированного ядерного удара в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены.

На следующий день Трамп заявил, что в ответ на слова Медведева он в качестве «меры предосторожности» распорядился разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих районах». По его словам, теперь эти субмарины находятся «ближе к России».

Ранее Дональда Трампа обвинили в нечестной игре в гольф.