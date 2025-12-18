Психологи объяснили, может ли вера в Деда Мороза навредить ребенку

Вера в Деда Мороза не вредит психике ребенка и может играть важную роль в его эмоциональном и когнитивном развитии, если взрослые поддерживают ее бережно и честно. Об этом «Газете.Ru» сообщили специалисты Пермского Политеха.

По словам экспертов, вера в сказочного персонажа помогает детям развивать воображение, эмоциональную регуляцию и базовое ощущение собственной ценности. Она также способствует формированию представлений о добре, справедливости и заботе.

«С точки зрения психологии, вера в Деда Мороза является важным этапом развития ребенка. Погружение в атмосферу радости формирует базовую потребность «я — хороший», которая лежит в основе позитивной самооценки и психологического благополучия», — рассказала доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук Ольга Юрьева.

По мнению ученых, эта традиция имеет не только психологическое, но и культурное и социальное значение. Она создает ощущение преемственности поколений и объединяет семью общими эмоциями и ритуалами.

«Для родителей вера в Деда Мороза становится инструментом заботы и создания теплых воспоминаний. Это значимо и для детей, и для самих взрослых», — отметил ассистент кафедры «Философия и право» ПНИПУ, клинический психолог Михаил Сухогузов.

С точки зрения возрастной психологии, потребность в волшебстве является нормальной для раннего детства — примерно до пяти лет. В этот период у ребенка еще нет четкого разграничения между реальностью и фантазией, а магическое мышление естественно вплетается в игры и повседневную жизнь.

При этом реакции детей на «разоблачение» могут быть разными. У малышей 3–4 лет Дед Мороз нередко вызывает страх, и узнавание в нем родителя, напротив, может снизить тревожность. У других детей неожиданное раскрытие тайны способно вызвать растерянность или эмоциональную реакцию.

Наиболее подходящим возрастом для откровенного разговора, если ребенок сам не задал вопросы, специалисты считают 9–10 лет. В этом возрасте важно подчеркнуть, что Дед Мороз — символ праздника и семейной традиции, а «волшебство» создавалось родителями из любви.

Эксперты предупредили, что травматичным может быть не сам факт раскрытия тайны, а поведение взрослых. Особенно опасной практикой является отрицание очевидного — например, убеждение ребенка, что переодетый папа «не был папой».

«Такое поведение может напоминать газлайтинг и подрывать базовое доверие к близким, повышая тревожность и внутренний конфликт», — пояснил Михаил Сухогузов.

При этом специалисты подчеркнули: отказ от веры в Деда Мороза с самого начала также является допустимым вариантом воспитания.

«Если в семье сразу говорят, что Дед Мороз — символ праздника, а подарки — проявление любви родных, это не лишает детство волшебства. Оно просто создается другими способами — через совместные ритуалы, заботу и творчество», — отметил Сухогузов.

Ранее россиянам рассказали, почему сезон новогодних продаж начинается все раньше.