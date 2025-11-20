«Наказать животных второй раз»: в Госдуме осудили идею отправить бездомных собак на СВО

Идея красноярского депутата Бориса Мельниченко отправить бездомных собак на СВО, чтобы «прочесывать минные поля», — странная. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, отметив, что эти животные будут наказаны второй раз лишь за то, что были выкинуты своими хозяевами.

«Мне кажется очень странным это заявление по двум причинам. Во-первых, может быть, для коллеги будет открытием, что сотни собак ежедневно несут свою службу там, за ленточкой, жертвуя собой и спасая жизни наших парней. Получают за это в том числе поощрения, награды. Но это служебные собаки, которые специально подготовлены, которые выполняют самые разные боевые задачи. Такими заявлениями не стоит умалять подвиг тех, кто сегодня там жертвует собой — неважно, люди это или это служебные собаки, они все несут там боевую службу. Это специально подготовленные животные, очень многие из которых гибнут, но они спасают жизни нашим парням. Второе — идея прогнать животных через минные поля. Причем, я так понимаю, речь идет о тех собаках, которых выбросили красноярцы. Животные, которым не повезло с хозяевами, которых люди выбросили на улицу и которые, видимо, виноваты перед автором этой инициативы только тем, что их хозяева выкинули их. Он теперь предлагает наказать этих животных, прогнав их через минные поля. Если человек купил себе животное, потом, наигравшись, выкинул его, то это животное виновато, следуя логике автора инициативы, и надо животное выгнать на минное поле», — сказал он.

Бурматов подчеркнул, что полномочия по борьбе с бездомными животными лежат на региональных властях, поэтому автор инициативы мог бы предложить иные варианты решения проблемы.

«Это депутат региональный, а все полномочия по регулированию численности безнадзорных животных сейчас у регионов, они любое могут принять, любой комплекс мер. И он не предлагает наказывать тех, кто выбрасывает животных, штрафовать их, чтобы они этого не делали. Он не предлагает строить приюты или отлавливать этих животных, искать им новых хозяев, а он предлагает животных, которых выкинули люди, наказать, получается второй раз. Но они уже наказаны судьбой, причем ни за что абсолютно — они оказались зимой в Красноярском крае на улице, их выкинули люди туда, бездушные, безголовые их хозяева, которые такое для себя решение приняли. Он предлагает их наказать второй раз, выгнав их не просто на улицу зимой в Красноярском крае, где и -30, и -40 градусов, а выгнав их на минные поля. Мне кажется, комментарии излишни», — добавил он.

По словам Бурматова, красноярский чиновник своим заявлением продемонстрировал отношение к служебным собакам и обычным животным.

«С одной стороны, человек продемонстрировал свое отношение к тем, кто сегодня героически несет службу за ленточкой, сравняв их подвиг с тем, что предложил их выгнать на минные поля. А с другой стороны, решил, видимо, наказать второй раз этих несчастных животных, которых повыкидывали люди, приговорив их таким образом к смерти. Хорошо, что это просто заявление, и оно брошено не сильно предварительно будучи обдуманным, но это заявление человека, который имеет официальный статус и который сейчас тиражируется федеральными СМИ. Честно говоря, выглядит это очень странно», — заключил депутат.

20 ноября красноярский депутат Борис Мельниченко предложил отправить бездомных собак на СВО, чтобы «прочесывать минные поля». Такую инициативу чиновник выдвинул, когда рассуждал о гибели военных на фронте — по его мнению, смертность можно было бы снизить с помощью бездомных собак, если сделать их военнообязанными и отправить на службу.

Ранее в Госдуме рассказали, как наказывается похищение собак.