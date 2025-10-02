В России могут изменить предельную стоимость подарка для учителей

В Минпросвещения допустили пересмотр лимита стоимости подарков и цветов для учителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ министерства на запрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

В ведомстве заявили, что предельную цену можно пересмотреть в случае положительного заключения антикоррупционной экспертизы и с учетом общей экономической ситуации. При этом в Минпросвещения обратили внимание на то, что обычный подарок до 3 тыс. руб. или цветы стали традицией, актом благодарности и знаком внимания в профессиональные праздники педагогов.

Накануне исследование сервиса Апельсин показало, что более половины (63%) россиян не знают об установленном лимите на подарки сотрудникам образовательных учреждений. Несмотря на это, только 1% опрошенных готов превысить допустимую сумму в 3 тыс. руб. Большинство опрошенных (26%) намерены тратить до 1 тыс. руб., еще 25% рассматривают подарки учителям стоимостью до 2 тыс. руб., 17% — до 3 тыс. руб.

