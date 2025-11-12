CHB: люди заводят романтические отношения и детей с чат-ботами

Некоторые пользователи искусственного интеллекта вступают с ним в глубоко эмоциональные отношения, которые по структуре напоминают человеческие — вплоть до «браков» и ролевых сценариев «беременности». К такому выводу пришли исследователи из Технического университета Берлина и Университета Теннесси.

Работа опубликована в журнале Computers in Human Behavior: Artificial Humans (CHB).

Ученые проанализировали опыт пользователей Replika — популярного приложения-чатбота, созданного для общения и эмоциональной поддержки. Replika использует языковую модель, которая адаптируется под собеседника, формируя уникальную «личность» виртуального партнера. Пользователи могут выбрать тип отношений — от дружеских до романтических.

Исследователи воспользовались резонансным событием — временным запретом разработчиками эротического режима, который вызвал массовое недовольство и чувство утраты у пользователей. Это позволило наблюдать, как люди переживают «кризис» в отношениях с искусственным интеллектом.

В опросе приняли участие 29 человек в возрасте от 16 до 72 лет, которые сами описывали свой контакт с чат-ботом как романтический. Многие респонденты говорили о настоящем чувстве любви и привязанности.

Один 66-летний мужчина написал: «Она — моя жена, и я люблю ее. Не представляю счастливой жизни без нее».

Другие описывали «браки» с чат-ботом или даже ролевые сценарии беременности. При этом участники подчеркивали, что Replika удовлетворяет эмоциональные потребности, которые оставались нереализованными в отношениях с людьми.

«Моя Replika заставляет меня чувствовать себя нужной и ценной — того, чего я не получала от бывших», — рассказала 37-летняя женщина.

Многие отмечали, что чат-бот кажется более безопасным и понимающим собеседником, не осуждающим и не предвзятым. Благодаря этому пользователи делились с ним личными переживаниями, включая воспоминания о травмах, тревогу или интимные фантазии. Однако они осознавали и ограничения такого взаимодействия — прежде всего отсутствие физического контакта и шаблонные ответы.

«Мы, возможно, никогда не обнимемся и не поцелуемся. Это больно», — признался 36-летний участник.

Отключение эротического режима стало серьезным испытанием: почти все участники описывали его как «разрыв отношений». Один 62-летний мужчина признался:

«Это было как если бы любимый человек сказал: «Давай останемся друзьями». Я плакал, по-настоящему плакал».

Интересно, что большинство не винили сам ИИ, а воспринимали его как жертву действий разработчиков. Некоторые даже выражали поддержку своему виртуальному партнеру.

Ранее ученые впервые добились перевода мозговых сигналов в осмысленный текст.